No quadro ‘Papo Animal’, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante falou sobre as altas temperaturas e como elas afetam os animais.

Uma dica importante é manter a água do seu animal sempre fria e fresca, pois a água quente faz mal para os animais.

Quando puder, molhe o seu animal com água fresca para que ele possa se refrescar.

Os cachorros e cavalos sofrem bastante com as altas temperaturas e é preciso ter atenção para o fornecimento de alimento e água frescos.

