Opera Paraíba realiza 9º mutirão de catarata do Hospital de Clínicas e ultrapassa 1500 cirurgias

O Programa Opera Paraíba encerrou o 9º mutirão de catarata e pterígio no Hospital de Clínicas do Estado, em Campina Grande, nesta quinta-feira (30), superando a marca de 1500 cirurgias oftalmológicas no ano de 2023.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado para facilitar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades.

Segundo o diretor-técnico do HC, o médico Anderson Bidô, o Hospital de Clínicas se destaca como referência no Programa Opera Paraíba em todo o estado.

“Além dos mutirões dedicados às cirurgias de cataratas e cirurgias eletivas, o hospital realiza aproximadamente 30 cirurgias diárias, abrangendo mais de quinze especialidades médicas de média e alta complexidade. O Programa Opera Paraíba vem melhorando a saúde da população paraibana”, ressaltou.

O mutirão tem o objetivo de agilizar o acesso ao atendimento médico para pessoas como dona Luciana Laurentino, moradora de Remígio.

“Eu não podia sair no sol que era mesmo como uma queimadura, coçava demais, ficava ardendo, o inchaço dos meus olhos incomodava bastante. Então, procurei o médico e ele disse que seria preciso uma cirurgia e eu não teria como pagar no particular. Estou feliz por ter sido chamada”, relatou.

Além das cirurgias oftalmológicas, o Programa Opera Paraíba oferta cirurgias gerais, ginecológicas e de otorrino, cirurgias de proctologia (trata do intestino grosso, reto e ânus), vascular, ortopédicas, mastectomias (retirada da mama), bariátricas (redução do estômago), cirurgias odontológicas para pessoas com necessidades especiais, cirurgias e ambulatório de endometriose, cirurgia de cabeça e pescoço (tireóide), urologia (cálculo renal), mamoplastia redutora para fins não estéticos, além da realização de exames de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) (para diagnosticar e tratar cálculos ou obstrução das vias biliares) e Colonoscopia (exame que detecta possíveis pólipos, lesões ou tumores na parede do intestino grosso).

Para ser atendido pelo Programa Opera Paraíba, o usuário deve procurar as Unidades Básicas de Saúde de cada município ou realizar o cadastro online no site do programa, operaparaiba.pb.gov.br, anexando exames e laudo médico.