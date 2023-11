Dermatologista alerta população sobre exposição aos raios solares

A campanha Dezembro Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele, vai começar neste sábado (2), no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande.

No sábado será realizado o dia D, com consultas, avaliações e encaminhamentos com médicos dermatologistas. A ação acontece a partir das 8h, de forma totalmente gratuita.

A informação foi confirmada pela dermatologista Olga Ribeiro, em entrevista à Rádio Caturité FM. Ela lembrou que as ondas de calor e as altas temperaturas acendem um alerta, pois as pessoas ficam mais expostas correndo riscos de sofrer mais com os efeitos dos raios solares.

– O aumento do calor preocupa porque as pessoas tendem a usar menos roupa, deixar o corpo mais exposto e têm dificuldade de usar a proteção solar. Eu chamo a atenção para que as pessoas façam uso da proteção física, de roupas, chapéus, óculos, bonés para quem é calvo, sombras de árvores… é muito importante ter essa conscientização – orientou.

Ela falou também sobre os fatores de risco de incidência de câncer de pele. Segundo ela, pessoas de pele clara são as que mais podem sofrer com a doença.

– A população de maior risco são pessoas brancas, de olhos claros, com sinais, sardas, que tem profissões que obrigam essa população a estar exposta ao sol. Feridas que não cicatrizam, sinais que crescem, lesão que sangra, todos eles são sinais de alerta para o câncer de pele – apontou.