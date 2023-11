Hospital de Clínicas atinge a marca de 23 mil cirurgias, em CG

O Hospital de Clínicas, unidade da rede hospitalar do Governo da Paraíba instalada em Campina Grande, alcançou neste mês de novembro a marca de 51.599 atendimentos ambulatoriais e mais de 23 mil cirurgias eletivas realizadas por meio do Programa Opera Paraíba.

Dentre os dados, 3.457 foram intervenções oftalmológicas e 160 bariátricas. O número foi conquistado em pouco mais de dois anos após o início dos procedimentos cirúrgicos na unidade.

De julho de 2020, quando começou a funcionar, até o final de setembro de 2021, o Hospital de Clínicas, equipado com 113 leitos, atendia exclusivamente os casos graves de covid-19 de todo o interior do estado. Durante o período da pandemia foram contabilizadas cerca de 3 mil altas covid de pacientes internados com a doença.

A partir do mês de outubro daquele ano, com o avanço da vacinação e consequente redução da ocupação dos leitos covid, a unidade mudou o perfil de atendimento e também passou a executar cirurgias eletivas, puxando a retomada do Opera Paraíba no estado.

Até dezembro de 2021, foram realizadas cerca de 2.500 cirurgias gerais e mais 600 oftalmológicas. Ainda foi contabilizado um total de 6.838 atendimentos e 4.169 consultas ambulatoriais.

Em 2022, o hospital continuou a expandir os serviços oferecidos à população de todo o interior do estado e se consolidou como referência na realização de procedimentos cirúrgicos pelo Programa Opera Paraíba.

Com a ampliação do bloco cirúrgico, saindo de três para cinco salas, a quantidade de cirurgias e especialidades ofertadas no HC aumentou.

O hospital, que já oferecia cirurgias gerais, ginecológicas, oftalmológicas e da otorrinolaringologia, também passou a contar com cirurgias de proctologia, vascular, ortopédicas (pé torto congênito, joelho, artroplastia e mão), mastectomias, bariátricas e procedimentos odontológicos para pessoas com deficiência.

Além das cirurgias, o Hospital de Clínicas também oferta exames pré-operatórios, como laboratoriais, raio-x digital e ultrassonografias.

No ano passado, o HC terminou os 12 meses com 8.471 cirurgias realizadas. Também foram registradas em 2022 mais de 13 mil consultas, e no fim do ano, a unidade também registrou o início do tratamento com toxina botulínica, usada para o tratamento de reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas.

Em 2023, seguindo com o objetivo de atender o maior número de demandas, ampliando o acesso da população ao serviço de saúde, o hospital mais uma vez aumentou o número de especialidades oferecidas.

Este ano já foram implantadas cirurgias e ambulatório de endometriose, cirurgia de cabeça e pescoço (tireóide), urologia (cálculo renal), mamoplastia redutora para fins não estéticos, cirurgias de retirada de pterígio, a realização de exames de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) (para diagnosticar e tratar cálculos ou obstrução das vias biliares) e Colonoscopia (exame que detecta possíveis pólipos, lesões ou tumores na parede do intestino grosso), e por último, a oferta de histeroscopia diagnóstica (identifica lesões dentro do útero) e cirúrgica (retirada de pólipos, miomas, etc).

Considerado a referência estadual para a realização de cirurgias eletivas por meio do Programa Opera Paraíba, o Hospital de Clínicas realiza uma média de 40 cirurgias por dia.