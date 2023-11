No Consultório JM do último sábado (25), transmitido diretamente da Rádio Caturité, o Dr. Antônio Henriques falou sobre a síndrome do intestino irritável, um distúrbio do trato digestivo que se caracteriza por episódios de desconforto abdominal, dor, diarreia e prisão de ventre, presentes por pelo menos durante 12 semanas (consecutivas ou não).

De acordo com o médico, o diagnóstico da síndrome está baseado nos sintomas, na ausência de sinais relevantes verificados em exames físicos e na visualização do intestino através de um exame de colonoscopia.

O Dr. Antônio Henriques ainda apontou quais são os sintomas a serem observados e recomendações para lidar com a síndrome do intestino irritável.

Confira o Consultório JM na íntegra:

