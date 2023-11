Podcast: aprenda a receita de “orelhas de padre”

No quadro Na Cozinha, do programa Conexão Caturité, a gastróloga Aline Diniz ensinou a receita de “orelha de padre”, uma panqueca doce deliciosa.

Anote a receita:

1 ovo

1/2 xícara de leite

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de óleo

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de fermento químico

Manteiga e mel para finalizar

Em uma tigela coloque o ovo, o leite, o sal, a essência de baunilha e o óleo. Depois, peneire a farinha e incorpore na massa. Aqueça a frigideira com o óleo ou manteiga e faça as panquecas. Finalize com manteiga e mel.

Ouça o podcast completo: