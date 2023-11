O Programa Opera Paraíba, criado pelo Governo do Estado para facilitar o acesso da população à realização de cirurgias eletivas, levou às cidades de Piancó e Cajazeiras dois mutirões de cirurgias oftalmológicas, contemplando um total de 430 paraibanos.

No Hospital Regional de Piancó Wenceslau Lopes, os procedimentos foram realizados na última quinta e sexta-feira (23 e 24). Foram beneficiados, nos dois dias, 170 paraibanos de 18 municípios do Vale do Piancó.

Já no Hospital Regional de Cajazeiras, as intervenções cirúrgicas aconteceram neste fim de semana. Ao todo, foram 260 cirurgias de catarata, sendo 130 feitas no sábado (25) e 130 no domingo (26).

Maria de Fátima Firmino, de 57 anos, moradora de Cajazeiras, fez a cirurgia com a expectativa de poder enxergar melhor. “Já fazia tanto tempo que eu vinha sofrendo com a minha visão, porque a catarata me tirou a possibilidade de realizar as atividades mais simples, mas eu tenho certeza que agora, depois dessa cirurgia, eu vou ter direito de fazer de volta minhas coisas, minhas atividades, meus trabalhos, cuidar da minha casa com mais segurança e mais tranquilidade. Esse programa é muito importante para o povo do Sertão”, afirmou.

Para participar do programa, é necessário que o usuário faça a solicitação por meio da Secretaria de Saúde de seu município. Outra opção é realizar o cadastro pela plataforma operaparaiba.pb.gov.br preenchendo os dados pessoais e anexando comprovante de residência, exames e laudos médicos.