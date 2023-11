No quadro De bem com o espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora Isanna Menezes deu dicas para fazer a maquiagem durar mais.

Primeiramente é preciso se hidratar bastante e também hidratar a pele para que haja a aderência dos produtos.

Se a.sua pele for muito oleosa, use lencinhos que retiram a oleosidade sem retirar a maquiagem.

Ouça o podcast completo e confira todas as dicas: