Música, homenagem e solidariedade marcaram a celebração do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue no Hemocentro da Paraíba, em João Pessoa, nesta sexta-feira (24). Um momento para agradecimento e também para convidar a população para ser doadora regular de sangue.

Dados do Hemocentro mostram que houve um crescimento de 4% nas doações de sangue na Hemorrede Estadual, saltando de 73 mil de janeiro a outubro de 2022 para quase 76 mil no mesmo período deste ano.

A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, explica que o desafio da instituição é a fidelização do doador voluntário, despertando a solidariedade e a necessidade do cidadão doar pelo menos duas vezes por ano. “Hoje, quem merece todos os aplausos são os doadores de sangue. Eles são estas pessoas altruístas, solidárias e fraternas que sempre ajudam a salvar vidas. Como forma de agradecimento celebramos o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue”, pontuou.

“Cada gota de sangue é um elo fraterno entre o doador e o paciente que precisa receber o hemocomponente para uma cirurgia, um transplante, para restaurar sua saúde. Cada gota de sangue leva saúde, amor e esperança”, comentou Shirlene Gadelha.

Contribuindo para manter o Hemocentro da Paraíba abastecido, o comerciário Pedro Ferreira, de 54 anos, já efetivou mais de 60 doações de sangue e foi um dos participantes da festa do doador. “É uma alegria ser doador de sangue e saber que muitas vidas estão sendo salvas por causa de um gesto tão simples. Comecei a doar voluntariamente em 1998, e procuro chamar amigos e parentes para experimentarem essa emoção”, afirmou.

O comerciante Francisco Palmeira, 48 anos, e seu filho Lucas Palmeira, 23 anos, são doadores regulares. Com mais de 30 doações efetivadas, Francisco convidou o filho para fazer parte desta corrente de solidariedade. “Doar sangue é doar vida e levar esperança. Sou feliz por ser um doador e incentivador da doação de sangue”, disse Francisco.

A homenagem aos doadores contou com a apresentação da Orquestra do Sesc/Senac responsável pela abertura do evento e a participação da dupla Neto & Hellen. Houve entrega de camisetas e de um lanche diferenciado para os doadores de sangue.