Podcast: nutricionista dá dicas de alimentação no período de calor

No quadro ‘Conversa com a Nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas de alimentação no verão.

Nessa estação, evite comidas pesadas que elevem o tempo de digestão. Evite muitos condimentos e molhos, pois eles dão sensação de peso e calor.

Opte por comidas frescas, como saladas cruas e leves para esse tempo quente.

Além do cuidado com a hidratação e a alimentação, mantenha seu corpo na sombra e com roupas leves e frescas.

Ouça aqui o podcast completo.