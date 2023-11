Prefeitura entrega serviço de novo Odontomóvel em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, em ato do prefeito Bruno Cunha Lima, entregou para a população da cidade o mais novo serviço na área de odontologia, que é o Odontomóvel. O veículo totalmente adaptado para atendimento odontológico foi entregue oficialmente na noite da quarta-feira, 22, durante a realização da 11ª edição do programa Campina Bem Cuidada.

O Odontomóvel foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura de Campina Grande e dispõe de um gabinete odontológico completo, com cadeira de dentista, compressor, mesa de instrumentos, fotopolimerizador, autoclave, caneta de alta rotação, jato, foco de luz e pedal de comando. A estrutura tem ainda aparelho de ar-condicionado, cubas e torneiras para higienização, armários, refrigerador, extintor de incêndio e tenda para suporte externo.

“Estamos aqui no Campina Bem Cuidada, com mais de 40 serviços para a população, e hoje para fazer a entrega da nossa unidade odontológica, que é móvel, para poder participar de eventos como esse, para poder ir para regiões com postos de saúde que ainda não têm serviço de saúde bucal. O odontomóvel vai poder rodar a cidade fazendo atendimento com hora marcada na nossa Atenção Básica de Saúde”, disse o prefeito Bruno Cunha Lima.

Estiveram presentes na solenidade de entrega a vereadora Fabiana Gomes, que é cirurgiã-dentista; a primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima; o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior; e o coordenador de Saúde Bucal do Município, o cirurgião-dentista Tony Peixoto.

CEO da Catingueira

Na próxima semana, o prefeito Bruno Cunha Lima vai inaugurar também o Centro de Especialidades Odontológicas da Catingueira, serviço que foi estruturado este ano para atender à população daquela região com atendimento de média complexidade de saúde oral. A previsão é que o CEO da Catingueira seja inaugurado na segunda-feira, 27.

Plano Municipal de Saúde Bucal

Em Campina Grande, desde 2021, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima tem investido na ampliação da Rede Municipal de Saúde Bucal, programa intitulado como Sorri Campina, numa versão local do programa Brasil Sorridente.

Neste período, o número de Unidades Básicas de Saúde com consultório odontológico subiu de 51 para 61, o que configura um acréscimo de 20% do número inicial. Também foram convocados 28 profissionais concursados, entre cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal.

A gestão também construiu uma Central de Dispensação de Insumos Odontológicos e investiu mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em equipamentos e materiais de trabalho. Outro avanço foi a estruturação e efetiva implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Policlínica do Catolé.

Na rede hospitalar, a Prefeitura de Campina Grande criou o Plantão Odontológico da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Raimundo Maia (UPA Alto Branco), que funciona todos os dias, das 7h às 23h, para casos de urgência, cobrindo um vazio assistencial da cidade.

No Hospital Municipal Dr. Edgley, após a reforma do centro cirúrgico, a gestão implementou a Assistência Odontológica sob anestesia geral, incluindo procedimentos clínicos e cirúrgicos em pessoas com Necessidades Especiais, serviço essencial para o cuidado com a saúde oral e geral deste público, uma vez que esse tipo de tratamento depende exclusivamente dessas condições para resolutividades de seus problemas.

Também foram distribuídas 142 próteses dentárias para pessoas atendidas na Atenção Primária à Saúde. “É um cuidado muito grande que temos com a parte de saúde bucal. É uma meta que temos de ampliar cada vez mais a rede de saúde odontológica”, disse o prefeito.