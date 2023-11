Podcast: médico destaca o Dia Nacional de Combate ao Câncer

No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, o médico Uirá Coury falou sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado no dia 27 de novembro.

Ele disse que a data tem o objetivo de alertar sobre a prevenção do câncer. O câncer é responsável por uma a cada seis mortes no mundo.

Um terço das mortes por câncer se devem aos riscos com uso do álcool, maus hábitos alimentares, alto índice de massa, falta de atividades físicas e uso de tabaco.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.