Hospital de Clínicas sedia evento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica

O Hospital de Clínicas de Campina Grande, unidade da rede hospitalar do Governo do Estado, sedia, nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o evento “Metabólica Brasil”.

A edição paraibana vai acontecer em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). Durante os dois dias, também serão realizadas oito cirurgias da especialidade.

O evento científico, que já faz parte da agenda de cirurgiões bariátricos e equipes multidisciplinares que acompanham pacientes com obesidade no Brasil, conta com a organização do cirurgião Eduardo Pachu, que coordena o serviço de cirurgia bariátrica da unidade, voltado aos pacientes do SUS e encaminhados através do Programa Opera Paraíba, por meio da Central Estadual de Regulação.

“É uma grande satisfação poder realizar este importante encontro para troca de conhecimentos e experiências em uma programação voltada para cirurgiões bariátricos. Teremos aqui, a participação de especialistas de todo o país e a presença do atual presidente da SBCBM, Antônio Carlos Valezi. Nestes dois dias, também vamos operar oito pacientes, que já passaram pelo pré-operatório para a realização da bariátrica”, adianta Pachu.

Nesta edição, os procedimentos vão ser realizados, simultaneamente, nas salas de cirurgia do Hospital de Clínicas, com transmissão ao vivo, pela internet.

Serão procedimentos revisionais (quando o paciente volta ser operado para o tratamento da obesidade), além das intervenções tradicionais, usando as técnicas do Bypass e do Sleeve.

Vão estar presentes no evento. mais de 20 médicos cirurgiões bariátricos de vários estados brasileiros.

De acordo com o diretor-geral do hospital, Thyago Morais, a realização do evento no Hospital de Clínicas é o reconhecimento da estrutura e do trabalho que vem sendo realizado na unidade.

“Desde o início das intervenções no HC, já foram realizadas quase 160 cirurgias, todas com sucesso. Em março, dobramos a quantidade de procedimentos ofertados durante a semana, passando de duas para quatro cirurgias semanais. Então, a realização desse evento aqui na nossa unidade reforça que estamos no caminho certo no quesito de assistência à saúde com eficiência e qualidade, tudo através do SUS”, pontou.

As cirurgias bariátricas começaram a ser realizadas, no Programa Opera Paraíba, em agosto de 2022.