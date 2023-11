Help: Hospital campinense inicia cirurgias oftalmológicas pelo SUS

Com o compromisso de promover a saúde ocular e atender à crescente demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (Help) iniciou nesta segunda-feira, 20, procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, especialmente nos casos de vitrectomia (retina) e cirurgia de catarata.

O hospital foi habilitado pelo Programa Nacional para reduzir filas de cirurgias, exames e consultas especializadas do Ministério da Saúde. A expectativa é que essa ação proporcione não apenas a redução das filas de espera para cirurgias oftalmológicas, mas também promova melhorias significativas na qualidade de vida das pessoas atendidas.

Os pacientes devidamente autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande serão submetidos aos procedimentos necessários para recuperação da saúde ocular.

A primeira cirurgia foi realizada pela retinóloga Cecília Melo, oftalmologista especializada no diagnóstico e tratamento das doenças da retina e do vítreo.

“Realizamos o procedimento em uma criança de 2 anos com endoftalmite, uma infecção grave generalizada no interior do olho. A criança passa bem, ficou internada no hospital Help e será reavaliada para começar o tratamento ambulatorial”, afirmou.

A iniciativa é parte do comprometimento do HELP em contribuir para a saúde da comunidade e garantir que cada paciente tenha acesso a tratamentos de alta qualidade.