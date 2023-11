Sociedade Brasileira de Urologia destaca métodos contraceptivos masculinos

Nunca é demais lembrar que os cuidados de um casal para não engravidar não é responsabilidade apenas da mulher.

De acordo com supervisor da disciplina de reprodução da Sociedade Brasileira de Urologia, Daniel Zylberstein, pesquisas recentes mostram que cada vez mais homens estão dividindo essa responsabilidade com as parceiras.

Os principais métodos contraceptivos masculinos são a camisinha e a vasectomia, conforme explica o médico urologista.

Mas, além da gravidez, o preservativo também protege contra infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV.

Segundo o médico urologista, pesquisas mostram que mais de um terço dos adolescentes não utilizam preservativo de forma regular.

Já a vasectomia é uma cirurgia considerada simples e segura. Desde março deste ano, a idade mínima para o procedimento é 21 anos. Quem já tem dois filhos, pode fazer antes dessa idade. E a esposa não precisa mais consentir formalmente com o procedimento.

Mesmo com a vasectomia facilitada, o médico Daniel Zylberstein conta que muitos homens ainda têm desconhecimento sobre as consequências do pós-cirurgia.

Por outro lado, cerca de 8% dos homens submetidos a vasectomia acabam buscando a reversão da cirurgia.

Ao contrário da vasectomia, a reversão não está disponível pelo SUS nem é coberta pelos planos de saúde.

*com informações ebc