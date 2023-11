Podcast: nutricionista explica como mudar os hábitos para prevenir o diabetes

No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas de mudanças de hábitos para prevenir o diabetes.

Os hábitos alimentares são importantes e desempenham um papel significativo na prevenção dessa doença.

Em primeiro lugar, opte por uma dieta equilibrada, rica em proteínas magras, frutas e vegetais.

Reduza o consumo de alimentos processados e ricos em gorduras saturadas. Troque o refrigerante por chás e água saborizada.

Ouça o podcast completo saiba mais: