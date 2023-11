Veja os locais do dia D de Multivacinação em Campina Grande

Neste sábado, 18, será realizado mais um dia D de Multivacinação em Campina Grande. Na ação, serão disponibilizados mais de 50 pontos de imunização com 14 horas ininterruptas de vacinação.

Os locais abrangem todos os sete Distritos Sanitários da cidade para contemplar toda a população.

A ação começa às 8h e vai até as 22h. Em alguns pontos, a vacinação vai até as 16h e no Terminal de Integração a oferta de vacinas segue até as 22h.

A abertura do dia D, como de costume, acontece no Parque da Criança, já que o foco da ação é voltado para crianças e adolescentes.

Veja os locais de vacinação (PDF)

A Campanha de Multivacinação é uma intensificação da oferta das vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização para todas as idades.

Serão ofertadas as vacinas Meningocócica C e ACWY, Rotavírus, Pentavalente, Tríplice Viral, Hepatite A e B, Febre Amarela, HPV quadrivalente, Poliomielite, Tetraviral, DTP, Varicela, Difteria e Tétano. Tem também a vacina da covid-19.

As coberturas vacinais estão baixíssimas em todo o país. Em Campina Grande, a cobertura proporcionalmente das principais imunizações está em torno de um terço.

Atualmente, as coberturas vacinais estão em 29,31% da Rotavírus, 32,82% da Meningocócica C, 33,02% da Pentavalente, 33,06% de Pneumocócica 10, 33,35% de Poliomielite, 24,35% de Febre Amarela, 33,55% de Hepatite A e 36,69% de Tríplice Viral.