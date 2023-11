Serviço de hemodinâmica zera lista de infartados do Sertão

A lista de pacientes infartados do Sertão da Paraíba foi zerada nesta sexta-feira (17), graças ao serviço de hemodinâmica interiorizado pelo Governo a Paraíba, como parte do Programa Coração Paraibano, que tem possibilitado uma resposta assistencial rápida para os pacientes desde o Litoral ao Sertão paraibano no tratamento das urgências cardiológicas.

O empenho dos profissionais da saúde em fazer um atendimento ágil, nos primeiros minutos, também tem sido fundamental para diminuir o risco de morte da população sertaneja acometida por essa doença que, segundo dados do Ministério da Saúde, figura como a maior causa de mortes no país.

O coordenador médico da Hemodinâmica de Patos, Luan Martins, esclareceu que a maior parte dos pacientes que estavam na lista de infartados são do Programa Coração Paraibano. Ele explicou que são pacientes com quadros agudos, ou seja, que precisavam fazer o cateterismo ou a angioplastia nas primeiras 24 horas.

“Antigamente, os sertanejos com problemas cardíacos demoravam semanas para realizar estes procedimentos. Depois do Coração Paraibano, todos os procedimentos são realizados de acordo com as mais atuais diretrizes de cardiologia. Então, saber que zeramos a lista de pacientes infartados aqui do Sertão e que eles foram atendidos em tempo hábil enche meu peito do sentimento de dever cumprido!”, afirmou o cardiologista hemodinamicista.

Segundo o superintendente da PB Saúde, Ari Reis, o Programa Coração Paraibano, junto à Hemodinâmica de Patos, já salvou mais de 500 vidas sertanejas, de junho a outubro deste ano.

Ele acrescentou que, neste mesmo intervalo de tempo, aproximadamente, mil procedimentos foram realizados apenas no Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro.

“Essa agilidade na realização dos procedimentos, e na rotatividade de leitos, foi possível porque aumentamos a quantidade de médicos que dão suporte aos pacientes de perfil cardiológico em Patos. Estou muito feliz em ver que a interiorização de alta tecnologia em saúde, articulada pelo programa Coração Paraibano, está gerando um impacto real na vida do sertanejo e salvando muitas vidas”, relatou o gestor.

Para a paciente Glorinês Monteiro, de 61 anos, essa agilidade no atendimento foi o que fez diferença após um infarto grave. Segundo a paciente, que reside em Patos, o mal-estar começou às 4h30 da manhã, quando ela foi tomar banho. Ao sair do banheiro, as dores aumentaram muito e ela precisou chamar uma vizinha para pedir ajuda. Após ligarem para o Samu, em poucos minutos Glorinês já estava sendo atendida.

“A enfermeira do Samu ligou para o médico falando dos meus sintomas e ele indicou que imediatamente me desse alguns comprimidos. Quando cheguei no hospital foi tudo muito rápido, me colocaram na maca e me levaram, imediatamente, para a sala de cirurgia. Fizeram minha cirurgia e, graças a Deus, estou aqui muito bem, inclusive amanhã já estarei de alta e vou voltar para casa. Agradeço muito ao atendimento do pessoal, o esforço de todos que correram comigo salvou minha vida, eu só tenho a agradecer”, relatou Glorinês.

De acordo com a coordenadora de práticas assistenciais da hemodinâmica de Patos, Kamila Leite, Glorinês deu entrada na hemodinâmica de Patos na última terça-feira (14), após um infarto com supradesnivelamento do segmento ST (bloqueio repentino do fluxo sanguíneo para uma parte do músculo cardíaco) e, no mesmo dia, precisou passar por um cateterismo (exame para diagnosticar entupimentos nos vasos sanguíneos que irrigam o coração) e uma angioplastia (tratamento para alterações detectadas no cateterismo).

A gestora confirmou que a paciente está se recuperando bem, pois, apesar da gravidade do infarto, recebeu toda a assistência que precisava em tempo hábil para evitar sequelas e risco de morte.

Hemodinâmica de Patos – O equipamento instalado no Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, na cidade de Patos, gerenciado pela Fundação PB Saúde, iniciou o funcionamento em 20 de dezembro de 2022, e, desde então, beneficia diretamente a população de 89 municípios do sertão paraibano, atendidos pela 3ª macrorregião.

Recentemente, a PB Saúde aumentou a quantidade de médicos que dão suporte aos pacientes de perfil cardiológico na Hemodinâmica de Patos e, além dos cardiologistas hemodinamicistas, o serviço agora conta com cardiologistas intensivistas.

A área endovascular também é assistida pela equipe profissional atuante e todos os atendimentos do serviço se dão de forma regulada, por meio da Central de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde, que analisa o perfil de cada paciente e o encaminha quando necessário.