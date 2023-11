Consultório JM: Médico explica o que é e como tratar as pedras nos rins

O médico Antônio Henriques, titular da coluna ‘Consultório JM’, do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, falou aos ouvintes neste sábado (18), sobre os cálculos renais, as famosas pedras nos rins.

Segundo Henriques, os cálculos são formados pelo acúmulo de cristais na urina que podem provocar dores fortes, com picos intensos e precisam ser tratadas no hospital.

O diagnóstico é feito por radiografia, ultrassonografia ou tomografia computadorizada das vias urinárias e os sintomas são marcados por cólicas renais, vômito, febre, sangue na urina e infecções, mas alguns pacientes podem ser assintomáticos por algum tempo.

– A dor é extremamente forte, quase insuportável, por isso o tratamento varia de medicamentos para aliviar a dor, além do incentivo a fragmentação das pedras para serem expelidas ou cirurgia. Para prevenir os cálculos é necessário ingerir água regularmente – salientou.

Confira a coluna completa:

*Vídeo: Paraibaonline

