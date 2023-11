Programa Opera Paraíba realiza mutirão de cirurgias pediátricas em Patos

O Programa Opera Paraíba realizou o mutirão de cirurgias pediátricas no Hospital Infantil do Estado Noaldo Leite, em Patos, nesta quinta-feira (16).

Com esta ação do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, o hospital Infantil recebeu 23 crianças para cirurgias de otorrinolaringologia (amígdalas e adenoide), que serão realizadas em parceria com Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro.

De acordo com a diretora-geral do Hospital Infantil, Isabella Cristina, para atender a demanda das 23 cirurgias em um dia, foi feita uma parceria com o Complexo Hospitalar Regional devido às salas cirúrgicas.

“Na terça-feira (14) foi feita a triagem com o otorrino, o médico André Pinto, aqui na unidade infantil, porém temos capacidade para apenas cinco cirurgias por dia, de forma que pudemos colocar a rede hospitalar do Estado para trabalhar em conjunto e de forma efetiva”, explicou.

Isabella Cristina informa que já está com o projeto de ampliação do Hospital para abertura de mais uma sala cirúrgica e 13 novos leitos visando o aumento da oferta de cirurgias infantis.

O mutirão de cirurgia pediátrica de otorrinolaringologia foi realizado em Patos para atender a demanda da Região, principalmente para os casos de urgência de crianças como Brenno Leandro, de 10 anos.

De acordo com o seu tio André Leandro da Silva, Breno sente muito desconforto, e quando está em crise, não consegue dormir nem respirar direito.

“Ele sofre tanto por conta das amígdalas como por conta da adenoide, e hoje ele vai resolver isso e vai ganhar qualidade de vida, ele vai poder dormir direito, descansar, levar uma vida normal de uma criança, para ter energia, para fazer as atividades de rotina dele e para a escola. Então, nos períodos de crise, realmente era muito difícil, inclusive para mãe, que também não dormia acompanhando ele”, relata André.

Maria de Lourdes Santos, mãe de Amanda Santos, de 10 anos, conta que a filha não podia tomar sereno, banho de piscina, entre outras atividades da rotina de uma criança saudável.

“Os últimos sintomas dela foram muito graves, ela colocava pus pela garganta, eu ficava nervosa e estávamos passando mais tempo no consultório médico do que em casa. Agora, ela vai fazer essa cirurgia para ter a vida de uma criança que ela não tem. Eu chorava e me aperreava. Com essa oportunidade, já fiquei feliz quando recebi a ligação, Amanda vai fazer a cirurgia e eu vou poder ver a minha filha sendo criança”, se emociona Maria de Lourdes.

O Programa Opera Paraíba foi idealizado no ano de 2019 pelo Governo do Estado com a finalidade de atender à crescente demanda por cirurgias eletivas, e que já realizou mais de 60 mil cirurgias eletivas desde o seu lançamento.

Para ser atendido, o usuário precisa preencher um cadastro nas USFs das Secretarias de Saúde de cada município. Essa demanda é encaminhada para a Secretaria Estadual de Saúde, que faz o levantamento e direciona os pacientes de acordo com a urgência e a localização para o hospital regional mais próximo.

Outra opção é por meio da internet, na qual o interessado deverá acessar à página do Opera Paraíba (operaparaiba.pb.gov.br), preencher o formulário, anexando seus exames e o laudo médico que confirme a necessidade de uma cirurgia.

Então, o paciente é classificado pela Central de Regulação e encaminhado para o Hospital Regional executante que atenda seu município de residência.