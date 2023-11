Grupo de Resgate transfere criança com trauma de Cajazeiras para CG e agiliza assistência

O Grupo de Resgate Aeromédico Estadual (Grame), por meio da Secretaria de Estado da Saúde, fez mais um voo pela vida, na tarde dessa quarta-feira (15).

Um menino de 9 anos foi transferido da cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão do estado, para Campina Grande.

O Grame foi implantado pelo Governo da Paraíba para realizar o transporte aeromédico e, assim, agilizar a assistência médica aos pacientes que precisam de cuidados em unidades hospitalares especializadas, sejam elas dentro ou fora do estado, bem como outros serviços como transporte de órgãos e tecidos.

A criança transportada nessa quarta-feira, vítima de um atropelamento ao descer do ônibus escolar, na terça-feira (14), passou pelo primeiro atendimento no Hospital Regional de Cajazeiras, onde foi identificado um Trauma Crânioencefálico (TCE).

Em estado grave, ele precisou ser transferido pela aeronave do Grame até o aeroporto de Campina Grande, e em seguida foi levado na ambulância do Coração Paraibano até o Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande.

A médica generalista Társila Almeida recebeu o garoto e encaminhou para os procedimentos médicos de emergência.

“A criança permanece na UTI pediátrica aqui da unidade, com os sinais vitais todos normais, sendo acompanhada pela equipe de neurocrirurgia”, informa.

O secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra, enfatiza o atendimento diferenciado que a Paraíba dá aos pacientes que necessitam ser transferidos para tratamento mais específico em outras unidades.

“As UTIs Aéreas do Governo do Estado servem para encurtar distâncias no esforço para salvar vidas, como no caso dessa criança de Cajazeiras. Temos uma equipe preparada nos ajudando para que o atendimento de saúde esteja em todos os lugares. Um estado que se preocupa em oferecer um transporte aeromédico eficiente para os pacientes está empenhado no bem-estar da população”, afirma.

O Grame atua na Paraíba desde 2021, transportando pacientes que precisam de cuidados em outras unidades hospitalares, sejam elas dentro ou fora do estado.

Além do serviço de UTI aérea para o transporte de pacientes de maneira programada, o Grame também trabalha no transporte de órgãos e tecidos, transporte inter-hospitalar, repatriação de cidadãos paraibanos e no apoio às operações institucionais do Governo, da Secretaria da Segurança e do Corpo de Bombeiros da Paraíba.

Atualmente, o transporte aeromédico estadual conta com duas aeronaves disponíveis, uma delas com autonomia de 4h30min de voo.