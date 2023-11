Esta quinta-feira, 16 de setembro, marca o Dia Nacional dos Ostomizados. Os pacientes ostomizados são aqueles que fazem uma intervenção cirúrgica para passagem de fezes ou urina de um órgão para bolsas de ostomia. Em Campina Grande, 240 pacientes são assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os pacientes são atendidos no Centro Especializado em Reabilitação (CER), em Bodocongó. Eles recebem a bolsa de ostomia e os insumos necessários para limpeza e manutenção da bolsa e são avaliados periodicamente. O município atende pacientes de 42 cidades diferentes. Os pacientes ostomizados podem viver normalmente, com qualidade de vida e bem-estar, necessitando apenas de cuidados adicionais.

As pessoas com indicação médica podem procurar o CER, que fica na Rua Luís Mota, S/N – Bodocongó, para realizar um cadastramento e passaram a receber os insumos. São necessários um laudo médico; certidão de nascimento ou RG; CPF, comprovante de residência; cartão do SUS e telefone pra contato. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone do CER, para retirar dúvidas, é o 3077-1060.

Além dos ostomizados, o CER também disponibiliza sondas para pacientes com bexiga neurogênica, condição que decorre por lesão da medula espinhal, acidente vascular cerebral ou alguma outra causa. Neste caso, é necessário apresentar laudo de urologista informando a necessidade do número de sondas por mês. A sonda ofertada é a de cateter intermitente (speedicath), que é melhor para o paciente e não faz uso de xilocaína.