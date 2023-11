Podcast: médico explica tipos de diabetes e a prevenção da doença

No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, o médico Uirá Coury falou sobre a prevenção do diabetes.

Nesta terça-feira (14) é comemorado o Dia Nacional do Diabetes, em alusão aos descobridores da insulina.

A palavra diabetes significa urinar bastante, um dos sintomas da doença. A população com diabetes quase dobrou de 1980 para os dias atuais, especialmente por conta do aumento do sobrepeso e da obesidade.

Há 537 milhões de adultos vivendo com a doença em todo o mundo. O combate à doença é um desafio global.

Há alguns tipos de diabetes e a doença se caracteriza pela não produção adequada de insulina ou ao não emprego adequado da insulina.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.