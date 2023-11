No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes (foto) deu dicas para a aplicação do blush na maquiagem.

Isanna disse que o formato de rosto não é problema na hora de aplicar o blush. No verão, os tons terrosos e alaranjados são a tendência.

Aplique o blush sempre de forma sutil para que não fique marcado. A ideia é dar uma aparência de saúde sem exageros.

Ouça aqui o podcast completo e confira as dicas.