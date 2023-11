Hospital de Patos atende mais de 180 pessoas no fim de semana

O plantão do final de semana (10 a 12) na Urgência e Emergência do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), de Patos, unidade integrante da rede de saúde do Governo da Paraíba, registrou o atendimento a 187 pessoas, das quais 18 foram vítimas de sinistros de trânsito.

Entre as 18h da sexta-feira (10) até a meia-noite do domingo (12), foram realizadas 17 cirurgias, sendo 13 de urgência e quatro eletivas.

Dos 17 procedimentos cirúrgicos, a maior parte foi de cirurgias ortopédicas, com sete casos, seguido de cirurgia vascular, com cinco procedimentos, três cirurgias gerais e duas oncológicas.

O plantão com maior atendimento foi o do sábado (11), com 88 pessoas, seguido do domingo, quando foram atendidos mais 72 pacientes. Na sexta-feira (10), entre as 18h e a meia-noite, outras 27 pessoas deram entrada na unidade.

Dos 18 pacientes vítimas de sinistros de trânsito, 15 deles foram de pessoas que estavam em motocicletas e três em automóvel. Dos 18 acidentados, três permaneceram internados para cuidados posteriores.

A maior parte das vítimas de acidentes foi da cidade de Patos, com 10 pessoas no total, mas o hospital atendeu pacientes das cidades de Areia de Baraúnas, Condado, Juru, São Mamede, Teixeira e Santa Luzia.

Na Urgência e Emergência, além dos casos envolvendo os acidentados no trânsito, os demais motivos dos atendimentos da unidade neste final de semana foram de pacientes com dores diversas, sendo a maior demanda, com 66 casos, seguido de pessoas que sofreram quedas, com 24 casos.

O hospital atendeu também nove pessoas com traumas, oito com dispneia, sete pacientes por causa de torção, seis com crise hipertensiva, cinco por mordida de animais, outros cinco para tratar ferimentos, entre outros motivos.