Consultório JM: Médico explica como homens podem lidar com a andropausa

No Consultório JM deste sábado (11), transmitido diretamente da Rádio Caturité FM, o Dr. Antônio Henriques discutiu sobre a andropausa, um conjunto de alterações relacionadas ao envelhecimento nos níveis hormonais masculinos, especialmente uma redução nos níveis de testosterona.

“Ao contrário do que ocorre com as mulheres na menopausa, os homens não cessam a produção de hormônios. O que ocorre é uma diminuição na produção”, esclareceu.

De acordo com o médico, essa redução hormonal, principalmente da testosterona, pode ter início por volta dos 40 anos, mas se torna mais intensa, ou pelo menos mais perceptível, a partir dos 60 anos.

“Embora seja comumente associada a questões sexuais, como perda de libido ou disfunção erétil, a andropausa pode acarretar diversos problemas, como depressão, hipotireoidismo mal controlado, aumento de gordura visceral, perda de massa muscular, osteoporose, fatores cardiovasculares, anemia, entre outros”, explicou.

O Dr. Antônio Henriques ressaltou que a prática regular de atividade física é uma das melhores formas de o corpo lidar com a andropausa. Ele acrescentou que, a partir dos 40 anos, é crucial planejar estratégias para garantir uma qualidade de vida.

Confira o Consultório JM na íntegra:

