Podcast: aprenda a receita de um bolo três leites

No quadro Na Cozinha, do programa Conexão Caturité, a gastróloga Aline Diniz ensinou a receita de um bolo três leites.

Anote a receita:

150g de farinha de trigo

250g de açúcar

2 litros de leite

120ml de óleo

10g de fermento químico

1 limão

Extrato de baunilha a gosto

2 caixas de chantilly gelado

1/2 caixa de leite condensado

1 pitada de sal

1 caixa de morango

6 ovos

Separe os ingredientes secos dos molhados. Misture o fermento e a farinha e reserve. Separe as claras das gemas e misture as gemas ao açúcar até ficar uma espuma clara. Adicione a mistura dos secos à baunilha, as raspas de limão, ao leite e o óleo e misture. Leve as claras com a pitada de sal e bata até o ponto em neve e misture com a massa aos poucos. Leve para assar em uma forma por cerca de 40 minutos.

Aline também ensinou a fazer uma calda para colocar em cima do bolo.

Ouça o podcast completo: