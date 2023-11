No quadro ‘Papo Animal’, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante falou sobre as cardiopatias nos pets.

As alterações cardíacas dão conta do mau funcionamento do coração, o que pode gerar complicações.

Fadiga, fraqueza, dispneia e palidez são alguns sinais que o animal pode apresentar quando tem alguma alteração cardíaca.

