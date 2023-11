No quadro ‘Conversa com a Nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas para a hidratação durante o calor extremo.

O calor extremo pode ser desconfortável para todos, mas há algumas estratégias para amenizar os efeitos.

A hidratação é a chave para conseguir passar por essas condições climáticas. A ingestão de água é essencial para manter o equilíbrio hídrico do corpo.

Ouça aqui o podcast completo.