Secretário executivo de Saúde anuncia mudança temporária em UBS

Em entrevista à Rádio Campina FM nesta quinta-feira (9), Emmanuel Sousa, secretário executivo de Saúde de Campina Grande, compartilhou informações sobre a transferência da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na Rua José Soares, no bairro da Conceição.

Emmanuel explicou que a Secretaria de Saúde buscou uma nova localização próxima ao endereço anterior para a instalação da unidade.

“A solução temporária que encontraremos enquanto restauramos essa unidade é a instalação desta UBS em algumas salas desocupadas no prédio parcialmente utilizado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), que oferece acessibilidade e todas as condições necessárias para receber essa unidade”, declarou.

Será realizada uma adaptação na estrutura física, e a equipe de manutenção já inspecionou o local. As negociações entre as duas secretarias já foram iniciadas. Assim que todas as adaptações estiverem concluídas, a transferência será efetuada, e o atendimento será retomado.