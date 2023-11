A Prefeitura de Campina Grande vai realizar a abertura da campanha Novembro Azul na próxima quinta-feira, 9, com uma solenidade na ESAC, no Catolé, a partir das 9h. A campanha este ano tem como tema “Todas as torcidas vestem a cor da saúde”, numa alusão às atividades esportivas e o cuidado com a saúde, já que o esporte é uma temática de interesse do público masculino e cuja prática ajuda na qualidade de vida e de saúde dos homens.

A abertura vai acontecer com uma partida de futebol de salão e a oferta de exames, serviços de saúde, testes rápidos, entre outros. Ao longo de todo o mês, a campanha vai desenvolver atividades em locais como a Feira Central de Campina Grande, empresas privadas, Instituto dos Cegos, Lojas Maçônicas, penitenciárias, Centro Especializado para População de Rua, parques públicos e Unidades Básicas de Saúde.

Este ano, a Secretaria de Saúde conta com o trailer de serviços da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), que vai realizar exames rápidos de PSA em algumas das ações. Além disso, um mutirão de consultas e exames está sendo realizado no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC). Os homens a partir de 45 anos de idade podem fazer o agendamento pelo telefone (83) 2101-5566.

Cuidado integral

A campanha este ano chama a atenção para o cuidado integral com a saúde do homem. Desse modo, a população masculina é convidada a buscar atendimento para todas as áreas da saúde, e não especificamente para a prevenção do câncer de próstata somente, uma vez que esta doença atinge geralmente uma faixa etária específica e aponta para uma possibilidade de adoecimento do público.

Assim, a nota técnica 9/2023 do Ministério da Saúde recomenda a convocação de todas as pessoas do gênero masculino, independentemente da idade, para buscar os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS). Em Campina Grande, por exemplo, dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) demonstram que as principais causas de morte nos homens adultos são doenças cardiovasculares e acidentes de trânsito.

Programação:

9/11 – Abertura

Local: Quadra da ESAC – 9h

10/11 – Ação na Feira Central – 8h

13/11 – Ação na unidade de acolhimento Irmã Zuleide Porto – 13h30

14/11 – Ação no Instituto dos Cegos – 9h

16/11 – Ação no Centro Especializado para População de Rua (Centro POP) – 8h

17/11 – Ação na sede da Secretaria de Saúde – 8h

17 e 18/11 – Ação na Loja Maçônica – 19h

21/11 – Ação com catadores de materiais recicláveis – 8h

23/11 – Ação no presídio Serrotão – 8h

24/11 – Ação com servidores da Limpeza Pública

Local: Alça Sudoeste, 3343 – 8h.