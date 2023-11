O Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, unidade do Governo do Estado, registrou mais uma doação de múltiplos órgãos, nesta terça-feira (7).

Um paraibano e duas cearenses saíram da fila de espera e terão as vidas transformadas. O homem de 53 anos foi o receptor do fígado, e as receptoras dos rins foram as duas mulheres, de 24 e 66 anos, respectivamente.

Além dessas três pessoas, outras duas pessoas devem ganhar a possibilidade de voltar a enxergar, através dos transplantes de córneas.

Os procedimentos serão realizados, nos próximos dias, após a avaliação do tecido feita no Banco de Olhos da Paraíba.

Tudo isso só foi possível por meio da permissão da família do doador, um homem de 44 anos, que morreu vítima de uma hemorragia cerebral.

Após a realização de exames clínicos e de imagem, a equipe médica constatou a morte encefálica do paciente, e com a entrevista familiar positiva, foi efetivada a doção.

Essa foi a 14ª doação de múltiplos órgãos registrada em 2023 no Trauma-JP. Depois da cirurgia de captação, os órgãos foram transportados com a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros até serem encaminhados ao destino final.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, destaca a maior frequência no número de doações registradas no estado nos últimos meses.

“Essa foi a nossa 33ª doação de múltiplos órgãos em 2023, enquanto que em 2022 tivemos 34 durante todo o ano. Então, nossa expectativa é ultrapassar os números do ano passado e ajudar a tirar da lista de espera ainda mais pessoas. E isso é feito com muito trabalho e com a sensibilidade das famílias doadoras, que sem elas não haveria doação nem transplante”, enfatiza.

De acordo com o setor de estatística da Central de Transplantes, este ano já foram realizados 211 transplantes, e ainda aguardam em lista de espera 512 pessoas, sendo 322 de córnea, seis de coração, 15 de fígado e 169 de rim.