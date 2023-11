A população paraibana acaba de ganhar um novo polo para a realização de cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS): o Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), unidade da rede hospitalar do Governo da Paraíba, gerenciada pela Fundação Paraibana de Saúde (PB Saúde). O programa conta com uma equipe multidisciplinar e, inicialmente, projeta realizar cerca de 60 atendimentos por mês.

“Atualmente, estamos com 30 pacientes em atendimento no ambulatório. É nesse atendimento que o paciente faz os procedimentos pré-operatórios, que envolvem uma série de exames, e acompanhamento e preparo com médico endocrinologista, cirurgião bariátrico, pneumologista, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista. O tempo entre o pré-operatório e o procedimento depende de cada paciente, mas, em breve, realizaremos a primeira cirurgia”, explica a coordenadora do Ambulatório de Especialidades do Hospital, Bruna Campos.

Para realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS, o paciente deve inicialmente buscar uma unidade básica de saúde do seu município, para que seja avaliado por um médico. Caso seja confirmado o diagnóstico de obesidade ou de síndrome metabólica, esse paciente pode ser encaminhado ao Hospital Edson Ramalho para realizar o procedimento.

Os pacientes que forem encaminhados ao HSGER serão preparados para a cirurgia por meio de uma série de exames, consultas, vídeos e palestras com orientações importantes para o sucesso do tratamento. “Nosso planejamento prevê a realização de cerca de 20 consultas antes da cirurgia e até 3 meses do pós-operatório. O intuito é assegurar que nossos pacientes estejam cientes de cada passo do tratamento e tenham as informações necessárias para uma ótima recuperação e uma nova vida após o procedimento”, explica Bruna.

A obesidade grave aumenta o risco de problemas cardiovasculares, diabetes, problemas articulares, tromboses, infertilidade e câncer, podendo levar a perda de até 10 anos de expectativa de vida. “Além disso e, por muitas vezes, a consequência mais grave, é o impacto na redução da qualidade de vida e nas dificuldades encontradas nas relações psicoafetivas”, finaliza Bruna Campos.