A Maternidade Frei Damião realizou, na tarde da última sexta-feira (3), a primeira histeroscopia cirúrgica da unidade, que também foi a primeira da rede de saúde do Governo da Paraíba a oferecer o procedimento, ampliando a assistência de saúde e facilitando o acesso das mulheres a esse tipo de tratamento. Este procedimento é minimamente invasivo e acontece na sala cirúrgica, onde a paciente é devidamente anestesiada e o médico, com ajuda de uma câmera apropriada, diagnostica e trata doenças ginecológicas como pólipos e miomas. Na ocasião, foram atendidas duas pacientes.

Uma das pacientes atendidas é Lidia Sena de Lira, de 35 anos, residente em João Pessoa. Ela conta que aguardava pelo procedimento há alguns anos.

“Fiz a histeroscopia diagnóstica aqui mesmo na Frei Damião em junho e foi verificada a necessidade de fazer a histeroscopia cirúrgica, que será realizada hoje. Antes desse serviço estar disponível aqui, foi muita espera e agora tudo se resolveu muito rápido, até me surpreendi quando me ligaram. O atendimento foi ótimo e agora é só felicidade de estar finalmente tendo acesso ao tratamento”, afirma.

Carolina Bandeira foi a ginecologista responsável pelos procedimentos realizados nesta sexta-feira. De acordo com a médica, a histeroscopia cirúrgica traz inúmeros benefícios para as pacientes. “Com a histeroscopia cirúrgica, o tratamento de patologias (doenças) que estão localizadas dentro da cavidade do útero se torna muito mais simples, pois elimina, muitas vezes, a necessidade de realização de uma cirurgia de grande porte. Assim, o procedimento reduz o tempo de internação e o risco de sangramentos, além de garantir uma recuperação mais rápida em relação a uma cirurgia convencional. É um procedimento moderno e de altíssima eficácia que agora está disponível para as pacientes”, ressaltou.

A diretora da Maternidade, Marcela Tárcia, informou que a histeroscopia cirúrgica será realizada todas as sextas-feiras na unidade. “Estamos ampliando a variedade de procedimentos oferecidos na Maternidade Frei Damião, incluindo a histeroscopia cirúrgica, que é um procedimento minimamente invasivo e de difícil acesso. Uma vez por semana, as pacientes que são encaminhadas pela regulação e passam por uma avaliação em nosso ambulatório de especialidades terão acesso ao procedimento”, disse.

Histeroscopia Cirúrgica

É um procedimento minimamente invasivo de caráter terapêutico, que é realizado a partir da inserção de uma pequena câmera no interior do colo uterino da paciente. Este aparelho transmite imagens do interior do útero, permitindo a visualização de estruturas como a cavidade uterina, entrada das tubas uterinas, canal cervical e vagina. O procedimento permite a exploração visual das partes internas do sistema reprodutivo feminino e a retirada de pólipos e miomas sem a necessidade de intervenções cirúrgicas convencionais.