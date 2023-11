Consultório JM: médico explica como cuidar de uma pessoa com demência

Na coluna Consultório JM, do programa Conexão Caturité, o médico Antônio Henriques explicou como cuidar de uma pessoa com demência.

A demência é uma patologia que tem sido cada vez mais comum no dia a dia. Cuidar de uma pessoa com demência é um desafio, porque envolve cuidar de alguem que está passando por um processo das perdas cognitivas.

Realizar essa tarefa não é fácil, mas pode se tornar mais leve quando o cuidador procura se informar e prioriza o autocuidado.

Veja o quadro completo e entenda como fazer:

