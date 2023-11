Psicóloga explica os estágios do luto e a superação na finitude

O feriado de Finados é uma data difícil para quem lida com a morte, e muitas pessoas têm dificuldade em superar o luto após a perda de um ente querido.

Segundo a psicóloga Josiplessis Marques, o luto é a dor do vazio e ele tem alguns estágios e fases.

Ela explicou, durante participação na Rádio Caturité FM, que são cinco fases vivenciadas por quem vive o luto e que elas provocam sentimentos diversos, como tristeza, raiva e impotência.

A profissional lembrou que caso haja dificuldade em superar o luto, é preciso buscar ajuda, pois a morte não deve fazer as pessoas perderem o sentido da vida.

– O luto é uma dor do vazio, apesar da morte ser um processo natural. O processo que vivemos ao perder alguém é diferente para as pessoas. Cada uma reage de uma forma diferente. O luto é dividido em estágios: a negação, a raiva, a negociação de barganha onde as pessoas se cobram por não ter evitado a morte e busca explicações, depois vem a fase da depressão e por último a aceitação. É importante vivenciar o luto e caso a pessoa não consiga superar esses estágios de luto, é necessário buscar ajuda psicológica – salientou.

Ouça aqui a explanação completa.