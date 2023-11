No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, o médico Uirá Coury falou sobre o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, marcado no dia 29 de outubro.

Uirá citou que há dois tipos de AVC, o esquêmico e o hemorrágico. O esquêmico é muito mais comum e acontece quando há uma obstrução da passagem do sangue para o cérebro.

O AVC hemorrágico é quando um vaso se rompe e há hemorragia no cérebro. Os fatores de risco são ligados aos hábitos, como tabagismo, álcool, uso de drogas, colesterol desregulado, excesso de peso e falta de atividade física.

Outros fatores, mais ligados ao AVC hemorrágico, são quando a pessoa já tem algum histórico na família.

Ouça aqui o podcast e saiba mais.