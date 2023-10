Central de Transplantes da Paraíba registra oitava doação de coração em 2023

A Central de Transplantes da Paraíba registrou, nesta segunda-feira (30), a oitava doação de coração em 2023.

A paciente doadora, uma adolescente de 17 anos, estava internada no Hospital de Trauma de Campina Grande há quatro dias, vítima de um acidente de moto.

Com a confirmação da morte encefálica, a equipe multidisciplinar da Central realizou a entrevista familiar e recebeu a autorização para a doação dos órgãos.

Além do coração, recebido por um paraibano, foram doados o fígado, os rins e as córneas.

O coração foi enviado para um homem de 70 anos, e o fígado e os rins foram encaminhados para o estado de Pernambuco. Já as córneas foram enviadas para o Banco de Olhos da Paraíba, onde primeiro são avaliadas.

Ainda na noite desse domingo (29) a Central de Transplantes registrou outra doação de múltiplos órgãos. O doador de 49 anos, vítima de uma queda da própria altura, também estava internado no Trauma de Campina Grande.

O rim esquerdo e o fígado foram encaminhamos para receptores paraibanos, e o rim direito foi aceito pela Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. As córneas também foram levadas para o Banco de Olhos da Paraíba.

De acordo com a diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, com as duas doações, a Paraíba alcançou a marca de 31 doações de múltiplos órgãos no estado em 2023.

Dos oito corações doados, sete foram implantados em receptores paraibanos e o oitavo coração foi doado para um pernambucano.

“Este ano já alcançamos a marca de oito corações doados, salvando e transformando a vida desses pacientes que aguardavam na fila, assim como levando alívio para os familiares. E isso é o reflexo do trabalho de nossas equipes e da conscientização da população de que doar órgãos, é salvar vidas”, enfatiza.

Em 2023, na Paraíba, já foram registrados 208 transplantes de órgãos e tecidos, sendo 153 de córneas, sete de coração, 23 de rim, 21 de fígado e quatro de medula óssea. Ainda aguardam na lista de espera 512 paraibanos.