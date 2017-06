Vila do Artesão teve apresentação cultural e muito forró neste sábado

fotos: Codecom/CG

Neste sábado o São João da Vila do Artesão, que oferece uma programação repleta de atrações gratuitas, bateu recorde de público. Entre visitantes da cidade e turistas de diversos lugares do Brasil, cerca de 1200 pessoas estiveram presentes no espaço ao longo de todo o dia para prestigiar a programação, que seguiu até às 19h. Além de muito forró, houve ainda apresentação cultural de alunos de uma escola localizada no município de Mogeiro.

Em meio a uma intensa movimentação de visitantes, representantes do Instituto Virgem dos Pobres, localizado no município de Mogeiro, solicitaram o espaço da Vila do Artesão para apresentação de um grupo, composto por 40 alunos do 4º e 5º anos.

Acompanhados pelos professores, as crianças tocaram flauta doce, dançaram o autêntico forró pé de serra e recitaram cordéis. Uma demonstração plena da valorização e resgate da cultura nordestina.

Realizado pela Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), a programação do São João na Vila do Artesão trará até o dia 8 de julho gratuitamente, apresentações artísticas e culturais. Neste sábado (10), além do grupo de estudantes, animaram a festa os trios Pé de Moleke e Forró da Gente. A programação conta com mais de 25 bandas de forró pé de serra, que farão a animação dos forrozeiros durante os 31 dias da festa.

O presidente da AMDE, Nelson Gomes Filho, destacou a importância da valorização da cultura nordestina e comemorou o recorde de público.

“Toda a programação foi pensada priorizando e valorizando a cultura local. Estamos dando nossa contribuição neste sentido e sabemos, ainda, que quem vem para nossa região vem em busca de vivenciar e conhecer a cultura nordestina. O recorde de público neste sábado é a prova de que nossa programação está agradando aos visitantes, além de ser uma excelente alternativa diurna para quem quer dançar forró de graça”, enfatizou o chefe da pasta.

PROGRAMAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO

Veja a programação das bandas de forró do São João da Vila do Artesão, que levarão para turistas e visitantes o autêntico forró pé de serra.

Domingo, 11 de junho

13h – 16h

Trio As Favoritas

16h – 19h

Trio Forró Show

Quinta-feira, 15 de junho

14h – 17h

Trio Andorinha

Sexta-feira, 16 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sábado, 17 de junho

13h – 16h

Trio Aconchego

16h – 19h

Trio Forró Society

Domingo, 18 de junho

13h – 16h

Trio Guerreiros do Forró

16h – 19h

Trio Pé de Moleke

Quinta-feira, 22 de junho

14h – 17h

Trio Forró Filé

Sexta-feira, 23 de junho

14h – 17h

Trio Abdias

Sábado, 24 de junho

13h – 16h

Trio As Favoritas

16h – 19h

Trio Forró da Gente

Domingo, 25 de junho

13h – 16h

Trio Esperança

16h – 19h

Gaviões da Paraíba

Quinta-feira, 29 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sexta-feira, 30 de junho

14h – 17h

Forró Campina

Sábado, 1 de julho

13h – 16h

Trio Festeja

16h – 19h

Andorinha

Domingo, 2 de julho

13h – 16h

Aconchego

16h – 19h

Gaviões da Paraíba