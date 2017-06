Ton Oliveira abre show e diz se emocionar a cada apresentação no Parque do Povo

fotos: Codecom/CG

O cantor Ton Oliveira abriu nesta sexta-feira, 09, a noite de grandes shows no palco principal do Parque do Povo. Antes de sua apresentação, o paraibano Ton Oliveira conversou com a imprensa e disse sempre se emocionar a cada apresentação realizada dentro d’O Maior São João do Mundo.

“Já foram aproximadamente 30 apresentações no palco do Quartel General do Forró. Mas sempre me emociono todas as vezes que subo no palco para as apresentações”, declarou o cantor que está com 26 anos de carreira.

Segundo Ton Oliveira, cantar em Campina Grande, no palco d’O Maior São João do Mundo, sempre remete a uma nova emoção.

“Dá àquele friozinho na barriga sim. É sempre como se fosse a primeira vez”, ressaltou.

A apresentação de Ton Oliveira, que teve duração de quase duas horas, sempre é uma das mais aguardadas do público campinense. O artista sempre reúne admiradores e atraiu a atenção de muitos turistas, que estavam no Parque do Povo para assistir as apresentações da noite de sexta-feira.

Ton Oliveira cantou os principais sucessos de sua carreira e não deixou ninguém parado. Entre as canções mais esperadas do público estavam Cachaça e Mulher Bonita, Cheiro de Gado, Deixar a Casa e Morar no Cabaré.

No entanto, ele ressaltou que no repertório dos shows que apresenta não pode faltar a canção Paraíba Joia Rara. E sobre a nova estrutura do palco do Parque do Povo, Ton Oliveira destacou que achou o formato inovador. “Achei muito legal”, disse.

Os próximos shows da noite serão da Banda Saia Rodada, que com seu forró estilizado deverá agitar o público. E, encerrando a programação da sexta-feira, haverá show com o cantor Alberto Bakana, que promete encerrar pela madrugada do sábado.