“Sofrência” de Tayrone encerra programação do Dia dos Namorados no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

Depois do forró romântico de Alexandre Tan e do sertanejo da dupla Thaeme e Thiago, a “sofrência” do cantor Tayrone encerrou a programação desta segunda-feira no Parque do Povo, que recebeu um grande número de forrozeiros na programação dedicada ao Dia dos Namorados.

Famoso pelas músicas em ritmo de arrocha, o cantor, que se apresentou pela primeira vez n’O Maior São João do Mundo, trouxe no repertório os hits que marcaram sua carreira, especialmente os mais românticos, que embalaram os casais até a madrugada desta terça-feira.

Foto: Codecom/CG

“É uma felicidade tremenda cantar n’O Maior São João do Mundo. Para essa noite, trouxemos um repertório eclético, apresentando as músicas novas, sem deixar de fora os sucessos que o público cobra em todos os shows”, comentou o artista, que em 2017 celebra 14 anos de carreira.

Além dos sucessos próprios, Tayrone também trouxe para o show em homenagem aos namorados músicas que são sucesso na atualidade, cantadas por Marília Mendonça e Luan Santana, que também se apresentam este ano n’O Maior São João do Mundo.