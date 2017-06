Shows no Palco Principal prometem atrair milhares de pessoas ao Parque do Povo

fotos: Codecom/CG

Cinco atrações que se apresentarão no Palco Principal prometem atrair milhares de pessoas neste sábado, 10 de junho, ao Parque do Povo. A dupla Sirano e Sirino, o cantor Gil Bala, Rainhas da Farra, Coroné Grilo e o irreverente Biliu de Campina garantirão muita animação e ritmos diferentes de forró para públicos de gostos diversificados. A perspectiva é de muita música entrando pela madrugada do domingo.

Mas, para quem gosta do tradicional forró pé de serra, com muito arrasta pé e do dançar agarradinho, a dica é procurar a Palhoça Genival Lacerda, onde se apresentarão os trios Balançadinho do Forró e Chamego Bom.

Quem preferir a Palhoça Zé Lagoa vai dançar ao som dos trios Esperança e Zinho Forró Penerado. E no Palco Parafuso se apresentarão Rapadura com Pimenta, Forró da Resenha e Forró do Garotinho.

Já na Pirâmide do Parque do Povo acontecerá neste sábado o Festival de Quadrilhas Juninas, etapa Campina Grande, quando serão selecionadas as três quadrilhas juninas de Campina Grande que participarão do Concurso Estadual que acontecerá na cidade de Patos.

A atração costuma atrair milhares de pessoas para um espetáculo que reúne muita música, animação, cenografia e figurino especialmente selecionado para um dos momentos mais importantes do Maior São João do Mundo.

Além das atrações do Parque do Povo, vale a pena conferir a programação de eventos paralelos deste segundo final de semana do Maior São João do Mundo. Programe-se:

Quadrilhando

De 10 de Junho até 02 de julho

Horário: a partir das 18h

Local: Estação Velha

Informações: (83) 98756-2685 (Lima)

Memorial do Maior São João do Mundo

Aberto diariamente

Horário: 16h às 22h. Agendamento para grupos ([email protected] )

Local: Rua Tiradentes, 165- Centro

Informações: (83) 3321-0828/ 99944-7070

Sítio São João

Horário de Funcionamento: Das 10h às 22h.

De quarta à sexta, das 16h às 22h, forró com trios pé de serra;

Sábados, domingos, feriados e dia de São João (23/06), das 11h às 22h, apresentação de trios de forró; Aos Sábados, das 11h às 13h, programação ao vivo da TV Correio; Aos domingos, das 11h às 13h, programação ao vivo da TV Arapuã.

Vila do Artesão

Trios de Forró Pé de Serra

Sábado e Domingo, das 13h às 19h

Local: Praça de Alimentação da Vila do Artesão

Apresentações Culturais e Quadrilhas

Aos fins de semana

Horário: Período da Tarde

Local: Entrada da Vila

Casa de Gonzaga

Is Risto – Condomínio Campos do Conde – BR-230

Atrações: Show de humor e cultura com o ator Lucas Veloso, contando a história do Rei do Baião/ Trios de Forró/ Grupos Folclóricos.

Apresentações: Aos finais de semana do mês de junho, das 12h às 17h.

Valor do Ingresso: R$ 130,00 (1° lote)

Informações: (83) 99802-9215/ [email protected]

Arraiá de Cumpade

Fazenda Olho D´água no Distrito de Galante

Atrações: Artistas locais

Dias: 10

Horário: 11h às 17h

Informações: (83) 3065-1014/ 98650-0471

Casa de Chico

Fazenda Santa Ana – Galante

Funcionamento no São João: todos os dias

Horário: 08 às 19h

Atrações: Trios de forró pé de serra/ Passeio de pedalinho, caiaque, cavalo/piscina.

Informações: 3317-1027/ 98870-1377(Chico)

Fazenda Santana

Sábados e domingos- Passeio com café da manhã e almoço e apresentação de Trios de Forró

Dias 11 – Os Três de Santana e Forró Campina;

Informações: (83) 3317-1102 / 99954-5221

Forró do Mercado/ São José da Mata

Aos Domingos, de 28/05 à 09/07

Horário: a partir das 11h

Local: Mercado Público do Distrito de São José da Mata

Atrações: Trios de Forró

Informações: 3314-1214/ 99688-3796 (Vanessa Maia)

13ª Corrida dos Namorados

Dia: 11 de junho

Local: Parque da Liberdade

Concentração: 7h – Largada: 8h

Teatro Municipal

4° Dembowdance – Batalha de Danças Urbanas

Dia: 11 de Junho

Local: Teatro Municipal

Horário: 14h

Pau de Sebo e Gincana Junina – 12 Edições /finais de semana

Dias: Ocorrerá em vários pontos itinerantes durante o mês de junho

Local: Campina Grande (Parque do Povo, Parque da Criança, Parque da Liberdade, Plínio Lemos, Sítio São João) /Distritos de Galante/ São José da Mata/ Boa Vista.

Horário: Manhã, tarde e noite

Informações: (83) 98846-5776 (Bruno)/(83) 98795-9428 (Teles)

CASAS DE SHOWS

Clube Campestre

Atrações:

10 de Junho: Flávio José, Sirano e Sirino, Forró pé Serra.

Informações: 3331-1210