Show de Saia Rodada “incendeia” Parque do Povo

fotos: Codecom/CG

A noite de chuva da sexta-feira, 09, foi rompida pelo show eletrizante da banda Saia Rodada, que se apresentou no palco principal do Parque do Povo no segundo final de semana do Maior São João do Mundo. A banda tocou os maiores sucessos em um show com aproximadamente duas horas de duração.

O vocalista da Banda Saia Rodada, Raí, veterano no São João de Campina Grande, ficou impressionado com as mudanças realizada no formato da festa deste ano.

“Está de parabéns a organização da festa. Eu achei muito bacana a passarela, poder passar no meio do público e interagir com todos neste palco 360 graus. Ano que vem quero estar de novo no Parque do Povo”, disse.

No mesmo palco foi realizado no início da noite o show do cantor Ton Oliveira, que abriu a festa no Parque do Povo. O cantor Alberto Bakana encerrou a festa já na madrugada do sábado. A organização do evento registrou um bom público.

Neste sábado, 10, se apresentarão no palco principal do Parque do Povo a dupla seresteira Sirano e Sirino, o tradicional Biliu de Campina, o inconfundível Coroné Grilo, a banda Rainhas da Farra e ainda Gil Bala.