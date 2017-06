Senac embeleza 24 noivas para o casamento coletivo no Parque do Povo

O Senac, regional de Campina Grande, está novamente incorporado aos eventos que são realizados em Campina Grande ao longo de 30 dias, dentro da programação do Maior São João do Mundo.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, boa parte da equipe se mobilizou para preparar duas dezenas de noivas para o casamento coletivo, que ocorreu no final da manhã no Parque do Povo, com cobertura da Rede Globo de Televisão.

Toda a estrutura do setor de beleza do Senac foi mobilizada, com o reforço de profissionais excepcionalmente requisitados, para que todo o trabalho fosse feito com perfeição, e dentro do horário fixado pelos organizadores do casamento, tudo sob a coordenação da gerente local do Senac, Wagneide Freire.

– Obrigada equipe show! Senac formando profissionais – exclamou a gerente, através das redes sociais, ao final do evento.

Após os preparativos desenvolvidos pela equipe de cabeleireiros e maquiadoras, as noivas foram conduzidas das dependências do Senac na cidade, na avenida Manoel Tavares, para o Parque do Povo.