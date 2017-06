Secretaria campinense realiza festejos juninos em unidades da rede CRAS

Foto: Codecom/CG

O mês junino é bastante esperado em todo Nordeste, principalmente na Rainha da Borborema, que realiza O Maior São João do Mundo.

A Secretaria de Assistência Social (Semas), através dos seus programas, realiza atividades festivas em suas mais diversas unidades, buscando oferecer aos seus usuários momentos de alegria e confraternização, reforçando e formando novos vínculos entre aqueles que se utilizam dos serviços oferecidos pela secretaria.

A rede de CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) está participando ativamente das comemorações neste mês de junho.

A unidade do Mutirão realizou na tarde de ontem (12), uma confraternização com dezenas de usuários do serviço que diariamente recebem acompanhamentos e orientações psicossociais, fazendo com que tenham uma melhor qualidade de vida.

Durante essa tarde festiva o CRAS- Mutirão recebeu o apoio da banda do Centro Municipal de Convivência do Idoso “Cantores da Colina”, que trouxe para a unidade do bairro muita música, animando assim a festa que foi montada.

O grupo faz parte de um serviço que recebe idosos para atividades ocupacionais. A banda ainda realizará diversas apresentações nas demais unidades da rede.

Foto: Codecom/CG

Também foi servido neste evento um lanche junino, para todos os presentes com comidas típicas da época como pamonha, canjica e mungunzá.

A coordenadora do CRAS- Mutirão, Valdejane Cruz, afirmou que a ação foi planejada para oferecer um dia diferente para todos aqueles que são atendidos pela unidade.

“Contamos com a união de toda nossa equipe para realizar essa atividade, buscamos oferecer o melhor para todos aqueles que usam nossos serviços”, destacou.

A secretária de Assistência Social, Eva Gouveia, reafirmou o compromisso da Semas em apoiar atividades como essa.

“É de nosso total interesse apoiar a realização de atividades como essa, levando alegria para todos aqueles que usufruem dos serviços da rede CRAS. O mais importante de tudo é poder estreitar os lanços e fortalecer os vínculos com toda a nossa rede de serviços”, finalizou Eva.