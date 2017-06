São José da Mata tem “Forró do Mercado” nesse domingo

Foto: Arquivo

O São João do distrito de São José da Mata começou desde o mês de maio com o tradicional “Forró do Mercado”, que é realizado no mercado público local.

Neste final de semana a programação começará às 11h do domingo, 11, com as bandas Frank e Neon Musical, Heleno Preto e Cristóvão e trio.

No palco principal da Praça José Miguel Leão, a festa acontecerá nas noites de 22, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho. Serão 12 atrações e a abertura será com Banda Aconchego e Banda Palov.

O distrito terá ainda o Avião do Forró, que é realizado na semana do São João e oferecerá voos panorâmicos e saltos de paraquedas, além de trios pé de serra no espaço do aeroclube. São José da Mata dispõe também de restaurantes fazendas na zona rural com hospedagem, além de um resort.