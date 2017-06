São João do Instituto dos Cegos será realizado na próxima quarta em João Pessoa

foto: Secom/JP

Em ritmo do autêntico forró pé de serra, a felicidade contagiante de verdadeiros exemplos de vida e superação vai comandar a grande festa de São João do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), na próxima quarta-feira (14), a partir das 19h.

Celebrando 22 anos de tradição, o evento homenageará o cantor e compositor paraibano Ton de Oliveira, e será realizado na sede do Instituto, Av. Santa Catarina, 396, Bairro dos Estados, com entrada franca.

Entre as atrações da noite, estarão a Banda Swing Nordestino, o trio Forró Pezzado, composto por alunos e ex-alunos do ICPAC, e a animada Quadrilha do Coronel Laurentino, uma das poucas no Brasil formada por casais de deficientes visuais.

Este ano, a coreografia a ser apresentada é uma criação das professoras Erluce Pinto e Albaniza Santos, tendo como tema “São João Jóia Rara”, em referência à música de grande sucesso do forrozeiro homenageado, Ton de Oliveira.

A descontração também marcará a escolha do rei e da rainha do milho, além da Ciranda Inclusiva, do sorteio de balaio e da venda de comidas típicas nas barraquinhas juninas. Toda a arrecadação será destinada para a manutenção das atividades educacionais e de reabilitação promovidas pelo Instituto.

“Nossa festa de São João é, na verdade, uma grande celebração à vida, uma noite de muita alegria, que preparamos com tanto carinho e entusiasmo ao longo de um ano inteiro. É um momento de confraternização entre os alunos e a sociedade paraibana, que tanto nos apoia”, comenta o presidente da Instituição, José Antônio Freire.

ICPAC – O Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha é uma Organização Não Governamental, de caráter filantrópico e assistencial, que já atendeu mais de 12 mil deficientes visuais em seus 73 anos de história.

Mais informações podem ser adquiridas através dos telefones: 83 3244.6220 / 3244.7264 / 99887.9874 / 98780.4465.