São João do Carneirinho mantém resgate a manifestações da cultura de raízes do NE

Foto: Codecom/CG

Com o objetivo de mostrar os festejos juninos na sua forma mais tradicional e preservar a cultura nordestina com suas raízes, aconteceu nesta terça-feira, 13, a quarta edição do São João do Carneirinho.

Esse ano o evento foi realizado no Memorial Severino Cabral, na rua Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande. A festa apresentou quadrilhas tradicionais e o autêntico forró-pé-de-serra.

Se apresentaram no São João do Carneirinho os músicos Edgley Miguel e Luizinho Calixto, considerado o principal nome da sanfona de oito baixos no Nordeste, além da cantora Sandra Belê.



Foto: Codecom/CG

Vários grupos populares estiveram presentes na festa de raízes da cultura Nordestina, dentre eles os Tropeiros da Borborema, Acauã da Serra e Companhia de Projeções Folclóricas Raízes.

O secretário de Cultura da Prefeitura de Campina Grande, Joia Germano, destacou que as raízes culturais do povo nordestino devem ser mantidas. Ele reiterou que o evento idealizado pela professora Eneida Agra Maracajá é digno de apoio e elogios.

Foto: Codecom/CG

Por sua vez, a ativista cultura comentou que “não faço nenhuma crítica à festa midiatizada, mercadológica”, mas ponderou que “só não se pode negar o tradicional”.

“As manifestações culturais de raízes não passam. Elas continuam existindo. É possível conviver com a inovação, agora o que não podemos aceitar de forma nenhuma é a descaracterização total de nossa festa”, opinou Eneida.