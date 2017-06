São João do Carneirinho acontece nesta terça-feira em Campina Grande

A noite dessa terça-feira, 13 de junho, será marcada pelo fortalecimento das referências populares da festa de São João.

O São João do Carneirinho, que integra pelo quarto ano a programação de eventos paralelos do Maior São João do Mundo, levará às ruas de Campina Grande apresentações de dança e músicas populares, sempre destacando a figura e também a importância religiosa de São João, o Santo mais popular no Nordeste brasileiro.

O São João do Carneirinho começará às 19h, em frente ao Memorial Severino Cabral, na avenida Getúlio Vargas. O evento é uma realização da Prefeitura de Campina Grande e Rede Solidarium.

A idealizadora do São João do Carneirinho, Eneida Agra Maracajá, destacou a apresentação das quadrilhas juninas tradicionais (não teatralizadas), que serão mostradas ao público por meio dos grupos populares Acauã da Serra (UEPB), Cia Livre de Dança, Grupo de Dança Caetés, Cia de Projeções Folclóricas Raízes e os Tropeiros da Borborema.

Haverá ainda muito coco de roda, baião e o autêntico forró nordestino. Neste ano o São João do Carneirinho reunirá cerca de 200 artistas, entre dançarinos, músicos, atores e cenógrafos.

Eneida Agra destacou ainda a apresentação da percussão regional da UEPB, às 19h30, com a presença dos sanfoneiros Edgley Miguel e Luizinho Calixto. Em seguida, por volta das 20h, será realizado o “arrasta-pé dos festeiros de São João”, com Amaro Neto e Forró da Serra.

A última apresentação será da cantora Sandra Belê, que apresentará um show mostrando o autêntico forró e canções tradicionais do nordeste brasileiro. Sandra, que está completando 19 anos de carreira, garante uma apresentação com muito forró tradicional, coco, xote e baião.

PARQUE DO POVO – No Parque do Povo, conhecido Quartel General do Forró, as apresentações acontecerão nas Palhoças de Forró, começando por volta das 20h e com encerramento previsto para as primeiras horas já da quarta-feira, 14.

Na Palhoça Genival Lacerda se apresentarão os trios de forró Os Anselmos e Introdução Musical. Na Palhoça Zé Lagoa as atrações serão os trios Forró Show e Filhos do Rei.

FORRÓ DA INCLUSÃO – E o Centro Especializado em Reabilitação (CER) realizará na tarde desta terça-feira, 13, às 14h o 1º Forró da Inclusão, no Sítio São João, com a participação de todos os funcionários, das pessoas assistidas pelo CER e familiares dos usuários.

A programação terá apresentação de quadrilhas juninas, concurso caipira das crianças e das mães, música com trio de forró, mesa de comidas típicas e um quadrilhão com todas as pessoas presentes.