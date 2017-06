Sábado lotado no Parque do Povo para acompanhar gravação do DVD do cantor Gil Bala

fotos: Codecom/CG

No segundo final de semana do Maior São João do Mundo o Parque do Povo recebeu um público recorde para assistir aos shows da noite e participar da gravação do DVD do cantor Gil Bala.

A apresentação começou já no início da madrugada do domingo, 11 de junho, quando milhares de pessoas lotavam os arredores do palco principal do Parque do Povo. A atração integrou a festa de comemoração do aniversário da rádio Correio 98.1 FM. Antes de Gil Bala se apresentaram Biliu de Campina, Coroné Grilo, Sirano e Sirino.

Gil Bala, que pela primeira vez participou do São João de Campina Grande, cantou seus principais sucessos e fez o público todo cantar e dançar em todos os momentos de sua apresentação.

Em um momento do show, ele confirmou que estava participando pela primeira vez do São João de Campina Grande e que esperava voltar mais vezes para o evento e para a cidade que promove o Maior São João do Mundo.

O cantor, além de agradecer pela oportunidade de cantar no Maior São João do Mundo, ressaltou que estava muito feliz pela oportunidade em gravar seu DVD na cidade e no momento da festa junina.

Por conta da sua apresentação o Parque do Povo recebeu, desde as primeiras horas da noite, uma grande movimentação. Algumas pessoas chegaram logo cedo para garantir seu lugar nas proximidades do palco principal.

E para encerrar a noite do sábado subiu ao palco a banda Rainha da Farra. “Vamos falar de muito amor, paixão, traição, amigas e muita gratidão, enfim. São estes e vários relatos do cotidiano que transmitimos em nossos shows”, disse a vocalista da Rainhas da Farra.